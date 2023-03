KURIER ROMY 2023: Alle hoffen auf Gold

Die KURIER ROMY gehört zu den beliebtesten Höhepunkten im Jahresablauf: Wenn nicht zufällig eine Pandemie wütet, werden einmal im Jahr Preise an jene vergeben, die ihr Publikum in Film und Fernsehen überzeugt haben. Abgestimmt wird von den Fans – wer die meisten Stimmen in der eigenen Kategorie hat, bekommt in einer glanzvollen Gala eine goldene ROMY-Statuette überreicht.

„Die ROMY ist der größte Film- und Medienpreis in Österreich“, sagte KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger bei einer Pressematinee über die Veranstaltung. Bis Donnerstagvormittag wurde bereits 124.211 Mal in den einzelnen Kategorien abgestimmt. Er hob die gute TV-Quote der Gala hervor: „Wir freuen uns über 500.000 Zuschauer – das ist eine schöne Zahl, über die sich sicher der ORF freut, aber wir ganz besonders.“