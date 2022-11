Riccardo Simonettis neue TV-Show: Unterhaltung, die Steine aus dem Weg räumen soll

Ein Argument, bei dem Simonettis Gast Thomas Hermans immer das Gefühl gehabt habe, „dass die, die das sagen, hinter der Gesellschaft zurückhängen“. Das Publikum sei schon viel weiter, es werde ihm aber nicht so viel zugetraut.

Schade, dass für diese Gespräche mit 0.30 Uhr eine äußerst späte Sendezeit gewählt wurde. Dass es eine Show wie „Salon Simonetti“ mit zwei queeren Gästen in der ersten Folge im deutschen Fernsehen braucht, steht für den Moderator außer Frage. „Ich würde mir eigentlich auch wünschen, nur Entertainer sein zu können. Ich würde mir wünschen, eine Sendung zu machen, die mich einfach nur zum Lachen bringt“, so Simonetti zur dpa. Aber in diesen Zeiten, im Jahr 2022, sei das nicht so einfach. Er könne nicht nur Entertainer sein, er müsse auch „gesellschaftliche Themen in den Fokus rücken, um Steine aus dem Weg zu räumen“. Nach wie vor werde er mit Anfeindungen konfrontiert - es sei „ein ewiger Kampf“.