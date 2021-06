Riccardo Simonetti wird zum Markenbotschafter der "Vienna Awards"

Wenn es um Mode und Lifestyle geht, dann ist Riccardo Simonetti nicht weit. Der 28-Jährige lässt seine Fans via Instagram an seinem Leben als Model, Moderator, Autor und Schauspieler teilhaben und nutzt seine Stimme in der Öffentlichkeit, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Ein Thema ist dem gebürtigen Bad Reichenhaller dabei ein ganz besonderes Anliegen: Diversität.