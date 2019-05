Riccardo Simonetti: Die Mission eines Bloggers

Aber die Glamour-Welt ist bei Weitem nicht alles für Riccardo.

„Ich möchte meiner Generation beibringen, dass Anderssein nicht unbedingt etwas Schlimmes sein muss und dass man stolz drauf sein sollte, wenn man anders ist, und dass man keine Angst davor haben sollte. Und dass man auch ein bisschen rücksichtsvoller und liebevoller miteinander umgehen sollte, wenn man merkt, dass jemand nicht so ist, wie man selbst“, meint er.

"Ich habe das Gefühl, im Internet mit Instagram hat das so zugenommen, dass Menschen direkt vorgelebt bekommen, wie sie sein sollen. Und wenn du so und so bist, bist du beliebt und fall ja nicht aus dem Raster raus", so Riccardo.

„Man kann auch als Blogger, Influencer, Model, eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, jemand sein, der einen Mehrwert verkörpert, als einfach nur schön auszusehen, und das mache ich jeden Tag aufs Neue. Und mir ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass das nichts ist, worüber ich einmal im Jahr gerne in Interviews spreche, sondern ich setze mich nicht in eine sichere Umgebung und rede darüber, dass man sich mehr lieben soll, ich lebe das den Leuten vor und zwar jeden Tag aufs Neue."