Kühles Eis und heiße Beats bei Magnum-Party in Cannes

Mutig und verspielt (Motto: „Bold & Playful“) ging es jetzt am Magnum-Beach in Cannes zu. Die Eismarke lud dort im Rahmen der Filmfestspiele zu einer großangelegten und stargespickten Party.



Egal, ob der französische Superstar Aya Nakamura seine Stimme erklingen ließ oder DJ Kiddy Smile an den Turntables drehte, die Stimmung war durchgängig am Kochen. Kiddy hatte Unterstützung der „Voguing (Ballroom-Tanzstil aus der Schwulenszene der 1980er) Drag Queens“, die der Menge so richtig einheizten. Als Highlight legte noch Mode-Ikone Virgil Abloh auf. Stargast Rita Ora tauschte dafür die weiße Robe und die Federschuhe vom Nachmittag gegen ein Ensemble in Lila und feierte ausgelassen mit.