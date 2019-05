Filmfestspiele: Cannes kann's wirklich - ein Lokalaugenschein

Eine Stadt (74.152 Einwohner) im Ausnahmezustand - wobei, wenn man sich vom Flughafen Nizza Richtung Spektakel an der Küste durch die engen Gasserl durchkämpft, könnte man fast meinen in einem verschlafenen Örtchen gelandet zu sein. Zumindest kurzzeitig, denn Cannes kann's wirklich. Je näher man an die Promenade kommt, umso größer das Aufgebot - an Polizei (ob hoch zu Ross, futuristisch am Segway oder einfach per pedes), Militär, Schaulustigen, Papparazzi, Kammeraleute, Journalisten, Stars, Sternchen und solche, die es noch unbedingt werden wollen. Herrlich auch das Bild der schachspielenden alten Herren am Boulevard de la Croisett, die sich von dem ganzen Trubel scheinbar nicht beeintrucken lassen und Zug um Zug genießen.