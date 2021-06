Rettungsanker für "Wiener Zeitung"? Redaktion will strategischen Partner

Die im Besitz der Republik stehende Wiener Zeitung kämpft, wie berichtet, ums Überleben, weil Ende 2022 mit den amtlichen Pflichtveröffentlichungen in gedruckter Form eine zentrale Finanzierungsquelle entfällt.

Am Montag legte nun Chefredakteur Walter Hämmerle das zuletzt angekündigte Konzept vor, mit dem die Redaktion – von der „große Unterstützung“ komme – in die weiteren Verhandlungen gehen will. Als strategischer Partner will der Cognion Forschungsverbund auftreten, wie dessen Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer Christian Helmenstein vor Journalisten erklärte.

Man habe bereits ein Gespräch im Bundeskanzleramt (BKA) geführt und einen „Letter of Intent“ übermittelt, berichtete Helmenstein, der außerdem Chefökonom der Industriellenvereinigung ist. Noch befinde man sich „in einer sehr frühen Phase“. Eine „personelle und finanzielle Due-Dilligence-Prüfung“ solle zeigen, was rechtlich und wirtschaftlich überhaupt möglich ist. Finanzielle Größenordnungen wurden dementsprechend nicht genannt. Im Raum steht eine Public Private Partnership, Helmenstein schließt eine Beteiligung aber nicht aus.

Daten und "Hardcore-Qualität"

Cognion könne in die Partnerschaft ökonomische und juristische Expertise, sowie analytische Datenkompetenz einbringen. Vor allem das umfassende Archiv der 1703 gegründeten Wiener Zeitung scheint für den Verbund interessant zu sein. Diesen wolle man mit semantischen Algorithmen auszuwerten, wobei man nicht vorhabe, "Datenkommerzialisierung" zu betreiben, wie Helmenstein sagte.

Hämmerle sieht zwei Säulen der Partnerschaft: „Umfassende digitale Veröffentlichung von Daten und deren gemeinnützige Aufbereitung sowie eine Hardcore-Qualitäts-Tageszeitungsredaktion“.

Wiener-Zeitung-Geschäftsführer Martin Fleischhacker und das BKA arbeiteten zuletzt an Konzepten, die eine rein digitale Fortführung des Betriebs favorisieren. Kanzler Sebastian Kurz nannte es ein „Schwarzes Brett der Republik“. Fakt ist: Die Verträge von Fleischhacker und Hämmerle laufen Ende August aus, ihre Jobs sind bereits ausgeschrieben.