Bundeskanzleramt sucht Geschäftsführer für "Wiener Zeitung"

Die älteste Tageszeitung der Welt steht nach der anstehenden Abschaffung der Pflichtveröffentlichungen in gedruckter Form im Amtsblatt ab 2022 auf der Kippe. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht die Zukunft der Zeitung, die zu 100 Prozent im Eigentum der Republik Österreich steht, als digitales schwarzes Brett der Republik und als zentrale elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform. Die gedruckte Zeitung spielt in den türkisen Überlegungen keine zentrale Rolle mehr. Die Mediensprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, glaubte vor wenigen Monaten an eine Transformation der Tageszeitung hin zu einer digitalen Plattform oder Wochenzeitung.