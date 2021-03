Ende der „Wiener Zeitung“ de facto fix

Dabei war in der Vorwoche ein Etappensieg erreicht worden: Die Umsetzung einer EU-Richtlinie durch das grüne Justizministerium war so unglücklich formuliert, dass das Amtsblatt schon heuer wackelte. Das wurde repariert, allerdings betont man nun in Verhandlerkreisen: An einer Neuaufstellung der Zeitung führe kein Weg vorbei.

Eine Übergangsfrist wird die Transformation des Traditionstitels in Republikseigentum abschließen. Zielrichtung: Sparen. Digitalisieren.

Redaktion ist nicht prioritär

Auf der Prioritätenliste weiter unten gereiht ist der Erhalt der Redaktion: Angesichts der finanziellen Einbußen durch den Wegfall des Amtsblatts ist ein Erhalt der Tageszeitung illusorisch. Denkbar wäre eine Wochenzeitung oder – noch realistischer – eine reine Onlineplattform. Festlegen will sich keiner. In einer offiziellen Aussendung vom Montag ist die Rede davon, dass man durch den Wegfall der Pflichtveröffentlichung eine „grundlegende Änderung des Geschäftsmodells“ in Angriff nehmen müsse. „Es ist mir wichtig, den Transformationsprozess der Wiener Zeitung, so wie es im Regierungsprogramm vorgesehen ist, mit großer Sorgfalt umzusetzen“, sagt Geschäftsführer Martin Fleischhacker.