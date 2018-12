Rendi-Wagner zu Strache: "Dass sie immer 'sozialistisch' sagen"

Die Erwähnung des Wortes „Kuraufenthalt“ im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in staatlichen Einrichtungen ist bemerkenswert. Für einen Aufschrei in der Runde sorgte das aber nicht. Meinl-Reisinger reagierte noch am stärksten: „Ein bissl ein Pflanz ist das schon, aber es gibt noch einen Rechtsstaat.“ Sie verwies auf die Auflösung des Waldhäusl-Flüchtlingsquartiers in Drasenhofen und deutete noch anderes an, das „uns nach Schwarz-Blau III beschäftigen wird.“

Stern fügte hinzu: „Da wird’s Untersuchungsausschüsse geben.“ - Das Wort „ Untersuchungsausschuss“ dürfte Listengründer Pilz vor dem Fernseher besonders gern gehört haben.

Für das Thema Sicherheit hatte sich Stern das Thema „Frauenmorde“ aufgehoben. „Mir ist wurscht, welchen Pass ein Mörder hat“, sagte Stern, nur 0,3 Prozent der in Österreich aufhältigen Afghanen würden einer Straftat verdächtigt. Sie forderte mehr Investition in Gewaltschutz und Täterarbeit ein, „egal, ob In- oder Ausländer“. Mit nur 210 Millionen Euro könne man gesellschaftliche Folgekosten von 3,7 Milliarden Euro jährlich verhindern.

Nach einem etwas kindischen Streit um die FPÖ-Umfragewerte (Strache: "26 Prozent!" Rendi-Wagner: "22 Prozent!") kam Strache auf das Thema Gewalt und bestimmte Bevölkerungsgruppen zurück. „Das sind nicht alle Waserln und Hascherln“, sagte er und berichtete über einen Anstieg der Messergewalttaten um 300 Prozent allein bei Afghanen. Stern gestand zu, dass sich die Zahl im Steigen befindet.

Als er dann sagte, 46 Prozent der abgeschobenen Asylwerber seien Straftäter, brachte Stern die unbescholtenen Lehrlinge in Spiel. Ein weiteres Thema, das eine ganze Diskussionssendung füllen könnte, wurde kurz angerissen.