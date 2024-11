ORF und Co: Knatsch der Regierungsverhandler

In einer Zeit, in der Google, Facebook und Co immer stärken dominieren, „haben wir jetzt die Chance, Österreich als einen dualen Medienstandort der Zukunft zu bauen – oder irgendwann medial unterzugehen im zehnmal so großen gleichsprachigen Nachbarmarkt“, so Weißmann.

Qualitätsjournalismus braucht Finanzierung

„Eine Produktion wie diese, in der österreichische Geschichte für ein österreichisches Publikum aufgearbeitet wird, gibt es nur, weil der ORF entsprechende Ressourcen und eine gewisse Größe hat“, sagte Weißmann. Qualitätsjournalismus und Qualitätsmedien, die Österreich abbilden und mit ihren Recherchen aufarbeiten, bräuchten eine nachhaltige Finanzierung.