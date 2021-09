Rassismus-Vorwürfe: Wolfgang Fellner verwendet N-Wort auf Sendung

Eine KURIER-Anfrage an Wolfgang Fellner blieb vorerst unbeantwortet.

Robert Misik, der in der Sendung nicht auf die Aussage Fellners reagiert hatte und dafür ebenfalls auf Twitter kritisiert wurde, hat sich mittlerweile per Tweet zu Wort gemeldet. Er habe es "erst nicht mitgekriegt und dann war ich perplex", so Misik. "So ein Dreck geht gar nicht. Punkt."