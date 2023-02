Radiotest: ORF stagniert, Privatsender gewinnen

Bei der älteren Zielgruppe hat hingegen der ORF an Reichweite verloren: von 59,6 auf 58,2 Prozent. Das ging vor allem auf das Konto der Regionalradios und hier besonders auf jenes in Niederösterreich. Größter Sender ist hier weiterhin Ö3 (von 30,9 auf 30,5 Prozent).

kronehit-Chef Mario Frühauf erklärt in einer Aussendung: "In einer sich immer schneller drehenden und von Veränderung geprägten Medienwelt ist kronehit ein stabiler und verlässlicher Partner am Hörer- und Werbemarkt. Wir begleiten unsere Community mit der meisten Musik, positiver Stimmung und relevanten Informationen über diverse Kanäle und Endgeräte." Programmdirektorin Dani Linzer erklärt: "Es ist ein großes Kompliment für das gesamte kronehit Team, dass wir uns nach wie vor über so regen Zuwachs an Hörer:innen freuen dürfen."