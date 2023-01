„Quizjagd“: 500-mal mitfiebern, mitleiden und mitfreuen

Die größte Summe bei der „Quizjagd“ überhaupt hat mit 375.000 Euro Robert 2022 gewonnen. Er hatte sich ein Jahr lang auf die Sendung vorbereitet, sie analysiert und erfolgversprechende Strategien überlegt. „Er war fast drei Monate lang täglich mit ‚Quizjagd‘ auf Sendung. Das Publikum kann also bei uns auch eine Bindung zu Kandidaten aufbauen, mitfiebern, mitleiden, sich mitfreuen.“ Deshalb wirkten Langzeit-Kandidaten wie „ein Turbo für die Quoten.“

Bei Robert sei es „eine regelrechte Heldenreise“ gewesen, erinnert sich Lettner. Als der Student Daniels Gewinnhöhe übersprungen hat, waren auch seine Eltern, die vor dem Jugoslawien-Krieg nach Österreich geflüchtet waren, im Studio. „Das war ein ganz besonderer Moment, mir ist, man hat’s in der Sendung gehört, auch kurz die Stimme gekippt. So schön kann Fernsehen sein, und da will das Publikum dabei sein.“