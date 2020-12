ServusTV-"Quizjagd“: Rekordsieger hört auf, weil er auf die Uni will

Da war nicht nur Moderator Florian Lettner verblüfft: Daniel Rosenthal stoppte am Montagnachmittag bei der „Quizjagd“ auf ServusTV (werktags, 17.05 Uhr) seinen Rekordlauf selbst und freiwillig. Bis dahin hatte der 26-Jährige schon 250.000 Euro mit seinem Wissen erspielt – die größte Gewinnsumme, die je im heimischen Privat-TV ausgeschüttet wurde. Und die hätte er, so sind die Regeln bei ServusTV, auch nicht mehr verlieren können. Seine Erklärung zum Ausstieg noch in der Sendung: "Ich bin seit eineinhalb Monaten jeden Abend hier. Ich möchte zurück auf die Uni. Ich bin ehrgeizig.“

27 Sendungen der ServusTV-„Quizjagd“ hat der Wiener absolviert, 50 Gegner hat er übertrumpft. Das war ihm am Ende selbst nicht mehr geheuer, wie Daniel dem KURIER im unten stehenden Interview erzählt. Auch für ServusTV hat sich der Siegeslauf des Studenten ausgezahlt. "Daniels steile ,Quizjagd‘-Karriere wollten immer mehr Zuschauer sehen, das zeigen die steigenden Quoten!“, kann sich auch Moderator Lettner freuen. Der Marktanteil zog von Oktober (5 Prozent) auf 6,5 Prozent im Dezember an. In der Zeitzone liegt ServusTV ab Saison-Star September gerechnet bei 12 in der Zielgruppe 12 Jahre und älter auf Platz zwei nach ORF2.

Daniel hat inzwischen von der Gewinnsumme ein wenig für sich investiert, wie er erzählt. Aber wie kommt man überhaupt soweit?