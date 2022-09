ServusTV-„Quizjagd“ ab sofort im Verkaufskatalog der ZDF Studios

Die Vorabend-Sendung von ServusTV „Quizjagd“ (werktags, 17 Uhr) nimmt ihren Weg in den weltweiten Fernsehmarkt. Die renommierten ZDF Studios haben das Format, das beim Salzburger Privatsender von Florian Lettner moderiert wird, in ihren globalen Vertriebskatalog aufgenommen. Das Quiz wird damit auch bei der TV-Programmmesse MipCom in Cannes Ende Oktober vermarktet, ein Fixpunkt im Kalender von TV-Sendern und internationalen Programmmachern.

Die „Quizjagd“ ist ein Format der Interspot Film in Zusammenarbeit mit ServusTV und Sandrats Media und wird in Wien produziert. Nach einem erfolgreichen Testlauf im Sommer 2018 wurde es Ende 2019 Teil des Vorabendprogramms. Seither haben sich laut Senderangaben die Quoten auf diesem Sendeplatz nahezu vervierfacht.