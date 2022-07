Puls24-Sommergespräche: "Politiker sind auch Menschen"

Im Vordergrund steht bei den „Sommergesprächen“ aber nicht die Kulinarik: „Da haben wir die Chance, hinter die Kulissen zu schauen und hinter die Motivation: Warum stellt sich jemand hin – noch dazu in Zeiten, wo die Politik so viel Vertrauen verloren hat – und versucht, die Menschen von den eigenen Ideen zu überzeugen?“, erklärt Mohr, der sich beim ersten Gespräch aus Termingründen vertreten lassen muss. „Ich glaube nicht, dass jemand in die Politik geht, um richtig abzustauben, die haben schon redliche Motive. Wie Dinge dann umgesetzt werden, ist eine andere Frage. Das herauszuleuchten, ist eine Herausforderung für die ,Sommergespräche‘.“