Warum "ZiB"-Mann Pötzelsberger doch nicht George Clooney interviewt

Der eine ist eines der Aushängeschilder der meistgesehenen ORF-Sendung, der andere Hollywoodstar und Aushängeschild einer Kaffeemarke: Tobias Pötzelsberger und George Clooney hätten am Donnerstag einen gemeinsamen Auftritt beim 4Gamechangers-Festival in Wien gehabt. Es kam anders. Unter anderem wegen der Fragen, die Pötzelsberger gemeinsam mit Puls4-Infodirektorin Corinna Milborn vorbereitet hatte. Milborn erkrankte, Pötzelsberger versieht nun doch Dienst am Küniglberg.