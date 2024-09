ProSiebenSat.1 stellt Vermarktung mit zwei Österreichern neu auf

Der Umbau beim auch von Aktionärsseite unter Druck stehenden ProSiebenSat.1-Konzern unter Bert Habets in München geht weiter.

Zum 1. Oktober 2024 wird Markus Messerer Chief Commercial Officer. Er ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen leitenden Positionen in den Branchen Telekommunikation, IT, E-Commerce und Medien tätig und kommt vom schwedischen Telia-Konzern. Der Absolvent der Havard Business School startete einst bei A1. Er verantwortet in seiner neuen Funktion sämtliche Vermarktungs-Aktivitäten der ProSiebenSat.1-Gruppe.