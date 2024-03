Nächster Österreich-Export: Breitenecker zieht in ProSiebenSat.1-Vorstand ein

Markus Breitenecker, bisheriger CEO von ProSiebenSat.1 PULS 4, zieht es nach München. Der österreichische Medienmanager zieht in den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE ein und wird Chief Operating Officer (COO). Christine Scheffler verlässt den Vorstand laut der Aussendung "auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen".

Der deutsche Medienkonzern will den strategischen Fokus auf den Entertainment-Bereich dadurch auch im Vorstand weiter verstärken, hieß es aus Unterföhring. Breitenecker (55) werde gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Bert Habets die Steuerung des Entertainment-Bereichs übernehmen. Sein Fokus liege auf den Bereichen Streaming und digitale Plattformen. Darüber hinaus werde er für die Länderaktivitäten in der Schweiz und Österreich verantwortlich sein. Breitenecker baute in Österreich den Streamingdienst Zappn auf, der später in Joyn umbenannt wurde.

Mit Breitenecker steigt ein weiterer Österreicher in die Chefetage eines großen deutschen Fernsehsenders auf. Vorgänger waren etwa Helmut Thoma, Gerhard Zeiler, Hans Mahr (alle RTL) oder Helmut Brandstätter (n-tv).

Neuaufstellung der Führung in Österreich

ProSiebenSat.1 PULS 4 wird demnach künftig von folgendem Team geleitet: Thomas Gruber (bisher Content-Chef ProSiebenSat.1 PULS 4 und Programmgeschäftsführer ATV & PULS 4) und Bernhard Albrecht (bisher CFO) übernehmen gemeinsam die Position der Co-CEOs und bilden gemeinsam mit Chief Commercial Officer Michael Stix die österreichische Geschäftsführung. Damit bekommt die größte private Sendergruppe Österreichs zum 1. April eine neue Geschäftsführung.