"Pro & Contra" zum Ballett-Skandal: "Das gehört dazu"

Wie das beim TV-Publikum ankommt? Offenbar nicht sehr gut.

Es war aber auch spannend, weil Sarkissova hier Ärger abbekam, der nichts mit ihr zu tun hat. Vieles mäanderte an der feinen Linie in einer Diskussion entlang, an der auf der einen Seite der Druck und der Ehrgeiz des Spitzenkunst liegen, und es auf der anderen Seite sofort unmenschlich wird. Man muss schon sehr genau hinschauen, um diese Linie nachzeichnen zu können, das gelang der Diskussion nicht.

Sarkissova nahm jene gelernte Position ein, die sie an die Staatsopern in Wien und Budapest geführt hat: Das rechte Maß an Qual gehört dazu, die Kinder, die das nicht aushalten, werden es nicht schaffen. Schwer zu sagen, wo da das Stockholm-Syndrom endet und die Sorge um die Kunst anfängt. Eine Außengrenze aber ist das Fernsehen: Dass man hier mit dieser Position untergeht, dass diejenige, die Unangenehmes sagen muss - es gelten im Spitzenbereich andere Regeln als im Alltag -, zum Blitzableiter wird (wie schon zuvor im ORF), das war das am wenigsten Spannende des Abends.