Debatte um Ballettschule: Ohne Druck und Drill geht's nicht?

Die Vorwürfe gegen die Ballettakademie der Wiener Staatsoper, die Gewalt und Demütigung der Schüler umfassen, wurden Sonntagabend in der ORF-Sendung "Im Zentrum" diskutiert. Die Runde bei Moderatorin Claudia Reiterer war sich einig, dass man Kinder grundsätzlich behutsam behandeln müsse. "Demütigung fördert keine Leistung", befand etwa Olympiasieger Felix Gottwald.

Der frühere Nordische Kombinierer meinte hinsichtlich intensiver Trainings, die für Spitzenleistungen notwendig seien: "Idealerweise macht man es aus eigenem Antrieb heraus." Talent spiele im Vergleich zum Umfeld keine Rolle: "Wenn das Umfeld genährt und gebettet ist in Respekt und Wertschätzung, man sich auf Augenhöhe begegnet, mit Würde den Weg gemeinsam geht, dann ist man leidensfähig." Gerade Kinder dürfe man nicht "in gut oder schlecht" einteilen. "Die soziale Kompetenz sollte eigentlich der höchste Fokus in jeder Trainerausbildung sein."