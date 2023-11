Marktverhältnisse in Österreich zukunftsfit machen

Außerdem müssen die Marktverhältnisse zwischen ORF und Privatsendern in Österreich zukunftsfit gemacht werden, so Frühauf. Ein Markt, auf dem ein Marktteilnehmer alles dominiere, werde kein vielfältiges Angebot liefern können und sich auch nicht gegen die großen Plattformen behaupten können. "Es genügt nicht, dem ORF mehr Geld zu geben – es braucht auch einen klaren Auftrag, was er im Gegenzug dazu zu tun hat und was nicht", fordert der neue VÖP-Vorstand. Der Programmauftrag des ORF müsse deutlich präzisiert werden. Andernfalls werde der ORF mit seinen Millionen aus Gebühren und Steuergeld den Markt überrollen, heißt es in der Aussendung weiter.

"Die strukturellen Wettbewerbsprobleme am österreichischen Medienmarkt müssen endlich gelöst werden“, unterstreicht auch Bambuch. Nur wenn das gelinge, seien erfolgreiche und nachhaltige Kooperationen zwischen dem öffentlichen und den privaten Marktteilnehmern möglich – und genau die brauche es, damit österreichische Anbieter gegen die Digitalgiganten bestehen können. Bambuch: "Die Politik ist gefordert, für klare Strukturen zwischen den Marktteilnehmern zu sorgen, damit sich die österreichischen Medien langfristig positiv und nachhaltig entwickeln können.“

➤ Mehr lesen: Verleger fordern von EU-Kommission ORF-Prüfung