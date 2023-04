Menschenverachtend

Allerdings könnten Äußerungen, die in die Menschenwürde eingreifen, auch in einem Kommentar nicht mit der Meinungsfreiheit gerechtfertigt werden. Die Entscheidungspraxis des Presserats sei damit zu rechtfertigen, dass die Menschenwürde den Kern der Persönlichkeitssphäre betrifft und ihre Wahrung eines der wichtigsten medienethischen Prinzipien ist. Insofern seien auch Politikerinnen und Politiker und sogar Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrecher vor Eingriffen in die Menschenwürde geschützt.

Nach Auffassung des Senats ist der Begriff "Landesunrat" geeignet, den Betroffenen in einer menschenverachtenden Art und Weise herabzusetzen. Der Senat bewertet den Begriff ähnlich wie die Bezeichnungen als "Müll" oder "Abschaum", die bereits in einer anderen Entscheidung als Eingriff in die Menschenwürde eingestuft wurden.