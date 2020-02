Premiere für "Bussi Fussi": "A bissl a Panik is ned schlecht"

Bullshit-Bingo

Geplänkel dieser Art (Nikbaksh: "Sendeplatz kurz vor Mediashop") durchzieht das Studiogespräch.

Dann stellt Fußi die Frage, ob die Regierung länger da sei oder das Coronavirus.

Nusser sei, zumindest was Corona betrifft, optimistisch: "Das Virus wird sich zu Tode langweilen" und wieder aus Österreich abziehen.

Zu Straches Aschermittwoch-Auftritt wird kurz ein "Bullshit Bingo" angerissen. Strache sage ohnehin in jeder Rede im Grunde das Gleiche.

Meinl-Reisinger fängt an: "Die echten Wiener und Wienerinnen ..."

Nikbaksh bricht das ab und führt noch einmal vor Augen, was Strache in Ibiza besprochen wurde und dass die Vereinskonstruktionen der FPÖ ziemlich real seien. Er sei „wirklich erstaunt“, dass Strache einfach so wieder zu einer Wahl antrete.

Meinl-Reisinger möchte in diesem Zusammenhang das berühmte Van-der-Bellen-Zitat "So sind wir nicht" adaptieren. Der richtige Satz sei: "So sollten Politiker nicht sein."

Videobotschaft

Mittendrin im Gespräch bekommt Fußi dann eine Nachricht über sein Horcherl. Es gebe eine Reaktion auf seine #YesWePam-Aktion.

Eingeblendet wird der ehemalige Trump-Sprecher und Herr über die "alternativen Fakten" Sean Spicer: "Hey, Pam! Ich hab gehört, dass du richtig harte Zeiten durchlebst, aber Rudi will dir sagen, dass er hinter dir steht. Number one supporter, großartiger Typ. Uns ist kein Berg zu hoch. Yes we Pam."