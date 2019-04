"Pratersterne": Nachwuchsförderung im Auftrag der Lachmuskeln

„Pro Sendung ein Star“, erklärt Hosea Ratschiller im Interview das Konzept der Sendung „ Pratersterne“, die heute, Dienstag, um 23 Uhr in ORFeins in die dritte Staffel geht. Der 37-jährige Kabarettist und „FM4-Ombudsmann“ wird in sechs neuen Folgen wieder als umsichtiger Gastgeber im Fluc am Wiener Praterstern agieren. Ankündigen wird er diesmal u. a. Alfred Dorfer, Robert Palfrader, Gregor Seberg, Gernot Kulis und Roland Düringer. Diese Kapazunder der Unterhaltungsbranche dienen als Zugpferde für die Show, die als Talentschmiede konzipiert wurde und als solche auch „sehr gut funktioniert“, ist Ratschiller stolz. „Es war und ist unser großes Ziel, jungen, noch unbekannten Künstlern eine tolle Plattform zu bieten. Immerhin schauen bei uns jeden Dienstag Tausende zu“, schwärmt er. Genau genommen, haben die zweite Staffel, die 2018 ausgestrahlt wurde, durchschnittlich 184.000 Zuseher verfolgt. Eine beachtliche Quote.