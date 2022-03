Philipp Hochmair: Das Finale der "Vorstadtweiber" wird "heftig"

20. Jänner 1942. In einer Villa am Großen Wannsee in Berlin kommen 15 hochrangige Vertreter des NS-Regimes zu einer Konferenz zusammen. Es wird gegessen, getrunken und die „Endlösung der Judenfrage“ eingeleitet. Gastgeber ist Reinhard Heydrich, ein ebenso skrupelloser wie kühl kalkulierender Nationalsozialist, der in akribischer Manier den Massenmord an Millionen von Juden vorbereitet. In dem Film „Die Wannseekonferenz“ verkörpert der Ausnahmeschauspieler Philipp Hochmair diesen Heydrich mit einer unfassbaren Intensität, die lange nachhallt. Der Lohn: Eine Nominierung als Bester Schauspieler für die ROMY.