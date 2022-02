ROMY 2022: Philipp Hochmair, nominiert als beliebtester Schauspieler Film

Für seine jüngste, viel beachtete TV-Rolle musste Philipp Hochmair „in die tiefsten menschlichen Abgründe schauen, sich mit dem absolut Bösen“ beschäftigen: Er spielte : Reinhard Heydrich, unter dessen Führung bei der sogenannten „Wannseekonferenz“ vor 80 Jahren die sogenannte „Endlösung“ eingeleitet wurde. „Wie schafft man das, die eigene Moral völlig auszublenden?“, fragte sich Hochmair im KURIER-Gespräch. Für die großartige Bewältigung dieser heiklen Herausforderung ist der ROMY-Gewinner 2019 heuer erneut nominiert.

Dem TV-Publikum ist Hochmair insbesondere von den nun im Serien-Finale befindlichen "Vorstadtweibern" präsent: Als schwuler, rechtspopulistischer Politiker Joachim Schnitzler hat er allerhand angestellt. "Blind ermittelt" wiederum geht in die Verlängerung, mit neuen Folgen. Dies ist „mehr als nur ein simpler Fernsehkrimi“, sagte Philipp Hochmair im KURIER-Gespräch. „Die Figuren sind extrem gut gezeichnet, und es geht nicht nur um die Ermittlungen. Alle Protagonisten sind wesentlich, alle haben ihr Eigenleben und sind vom Charakter her sehr ausbaufähig.“ Und "das ist das Schöne an ,Blind ermittelt’ – wir haben dank der Drehbücher noch einige Überraschungen parat. Und es ist Balsam für die Seele, so eine Serie drehen zu dürfen.“