"Die Wannseekonferenz": Philipp Hochmair spielt "das absolut Böse"

ORF

Nach dem Film "Die Wannseekonferenz" (20.15 Uhr, ORF2) folgt die ZDF/ORF-Doku „Die Wannseekonferenz“ (22.35, ORF2). Um 23.25 Doku „Jud Süß 2.0 – Von der NS-Filmpropaganda zum Online-Antisemitismus“ über die steigende Judenfeindlichkeit in der COVID-Krise. Am 29. 1. in ORF III (20.15): Vierteiler „Lager des Schreckens – Hitlers Raketenprojekt in Ebensee“

Andere Sender

25. 1.: ZDF-Doku „Ganz normale Männer. Der ,vergessene Holocaust“ (20.15) über mobile Einsatzgruppen. ARTE (20.15): „Vernichtung im Laufschritt: Todesmärsche 1944/45“. 3sat (22.30) Doku: „Liebe war es nie“