1984 verschwindet Studentin Petra P. spurlos auf dem Weg zu ihren Eltern. Ermittler vermuten ein Gewaltverbrechen. 1985 wird sie für tot erklärt.

2015 taucht Petra P. in Düsseldorf wieder auf – sie lebte 31 Jahre anonym und hatte ihr Verschwinden geplant. Sie gibt an, möglicherweise eine psychische Krise nach einem Missbrauchserlebnis in ihrer Jugend erlebt zu haben.