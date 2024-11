Tod von ORF-Legende Peter Nidetzky: Ein Macher, der menschelte

Nidetzkys Laufbahn mit laufenden Bildern lässt sich wahrlich sehen - im Jahr vor dem 70. Geburtstag des österreichischen Fernsehens (am 1. August 2025), in dem wir nach Podgorski (16. März) nun auch ihm nachschauen müssen, ist leider vieles davon nicht mehr nachzuschauen. Von Meilensteinen wie dem 28-stündigen Live-Marathon von der Mondlandung (1969, neben Hugo Portisch, Herbert Pichler und Othmar Urban) schweben nur noch Bruchstücke im den unendlichen Weiten des Archivs.

Sein größtes Glück, seit einer Reportage über das Gestüt in Laxenburg, die er mit 20 drehte, fand Nidetzky nicht so sehr als Sportsmann (er blieb nie mehr als ein leidenschaftlicher „Spazierreiter“), sondern als herzblutvergießender Freund und Förderer, etwa mit seinem vielbeachteten „Fest der Pferde“ in der Wiener Stadthalle. Er brachte Top-Turniere und Europameisterschaften in die Stadt und schrieb Fachbücher über sein Faszinosum. Peter Nidetzky war zeitlebens vor allem eines: sattelfest. Und zudem: In allen Sätteln gerecht. Auch, wenn‘s ihn gelegentlich fast aus dem Sattel gehaut hätte.

Denn, launige (Pferde-)Fußnote seiner Karriere (u. a. auch als langjähriger teletext-Chef): Als er in den späten 1980ern einmal für ein Nachrichtenmagazin im legendären „Gutruf“ über das ORF-Weihnachtsprogramm räsonierte, veröffentlichte der boshafte Interviewer auch das „Kleingedruckte“ in großen Lettern. Nidetzky nannte so manche Sendung - völlig zutreffend, aber fürs Unternehmen nicht eben opportun - als auf „Muatterln“ zugeschnitten. Er überlebte als Rossnatur auch das Wiehern der Branche und das Schnauben der Intendanz. Peter Nidetzky war ein Macher, der menschelte.