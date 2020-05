"Aktenzeichen XY...ungelöst"-Moderatorin Sabine Zimmermann ist tot

Die Adoptivtochter von Eduard Zimmermann (1929 - 2009), Sabine Zimmermann, ist tot. Sie sei am 1. Mai im Alter von 68 Jahren in München gestorben, teilte das ZDF am Montag mit. Sabine Zimmermann war viele Jahre in der von ihrem Vater erfundenen Sendung " Aktenzeichen XY...ungelöst" Co-Moderatorin.

Von 1987 bis 2001 moderierte Sabine Zimmermann die Sendung an der Seite ihres Vaters und später neben Butz Peters. Zudem moderierte sie von 1998 bis zur zwischenzeitlichen Einstellung der Sendung 2001 die Sendung "Vorsicht, Falle!". Bis 2011 blieb Sabine Zimmermann Produktionsleiterin von " Aktenzeichen XY...ungelöst".