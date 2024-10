Cold-Case-Ermittler: Heiße Spuren in kalten Fällen

„Die DNA-Analyse hat sich erst in den 2000er-Jahren so richtig etabliert. Vorher war das wie Science-Fiction. Anders als heute wurde damals am Tatort nicht immer darauf geachtet, Handschuhe zu verwenden“, erklärt ein Ermittler. Das bedeutet wiederum, dass von alten Beweismitteln zwar DNA gesichert werden kann, diese aber möglicherweise von Personen stammt, die bei den Ermittlungen involviert waren. Heute werden alle Personen, die sich am Tatort befinden, wie Polizisten, Feuerwehr- oder Rettungsleute, über ihre DNA als Täter ausgeschlossen.

Aber konnte sich der Mörder oder die Mörderin überhaupt sicher sein, dass ausschließlich Heinz Kern davon essen würde? Und in welchem Verhältnis standen Opfer und Täter zueinander? Sofort brodelte die Gerüchteküche in Graz auf der Suche nach einem Motiv.

Heinz Kern machte sich gleich über das Paket her, das Verhackerte schmeckte ihm besonders gut. Doch es sollte sein Todesurteil sein, der Aufstrich war vergiftet. Einen Tag später starb Heinz Kern unter qualvollen Schmerzen. Kurz darauf stellte der Gerichtsmediziner fest, dass der Aufstrich mit Arsen versetzt war. Die Tat war also von langer Hand geplant gewesen.

Es war der 14. September 1972, als es an der Türe eines Altbaus in Graz läutete. Helga Kern öffnete und der Postbote drückte ihr ein Paket in die Hand. Darin befand sich eine Art Geschenkkorb, der an ihren Mann, den Turniertänzer und Tanzlehrer, Heinz Kern adressiert war. In dem Schuhkarton lagen verschiedene Lebensmittel und ein Dankesbrief, in dem der Absender einen „guten Appetit“ wünschte. Unterschrieben war der Brief mit „Josef Mautner“ – ein erfundener Name, wie sich später herausstellen sollte.

Quantensprung

Gibt es in einem Fall schon eine Täter-DNA, kann das Team des CCM sie erneut untersuchen lassen, denn der Fortschritt in der Kriminaltechnik spielt den Ermittlern in die Karten. In den 1980er-Jahren konnte man aus Blut das Geschlecht feststellen, heute kann man sogar aus einem Haar ohne Wurzel DNA sichern. Alle fünf Jahre gibt es laut den Ermittlern diesbezüglich einen Quantensprung. Die Arbeit des CCM findet aber nicht nur am Schreibtisch statt: „Natürlich sind die Gegebenheiten an den Tatorten meistens anders als zum Zeitpunkt des Verbrechens. Vor Ort bekommt man aber dennoch ein Gefühl für gewisse Dinge. Zum Beispiel, ob sich Wege in einem bestimmten Zeitrahmen ausgehen“, erklärt der Ermittler.

Die Fälle landen über verschiedene Wege beim CCM. Man steht sowohl mit den LKAs als auch mit dem Kompetenzzentrum für vermisste Personen im ständigen Austausch. „Manchmal sind es auch Ermittler, die uns kurz vor ihrer Pension bitten, einen ungelösten Fall, der ihnen im Magen liegt, noch einmal anzuschauen“, sagt Huber-Lintner. Mit einem frischen Blick darauf zu schauen, sei ein wichtiger Schritt. „Eine neue Perspektive ist unser Mehrwert. Der Täter steht in vielen Fällen, die später geklärt werden, schon in den Akten. Wenn man aber lange an einem Fall dran ist, bekommt man mitunter Scheuklappen.“

Ein weiterer großer Vorteil der CCM-Ermittler sei deren Spezialisierung. Während die LKAs im Arbeitsalltag ständig mit neuen Fällen beschäftigt sind, kann man sich hier voll auf ausgewählte Fälle konzentrieren.