"Per Anhalter durch die Galaxis": Neue Serie geplant

Vom Hörspiel zum Kinofilm

Das humorige Sci-Fi-Abenteuer "Per Anhalter durch die Galaxis" wurde 1978 als Hörspiel bei der britischen BBC ausgestrahlt (das man sich hier anhören kann). Kurze Zeit später begann Autor Douglas Adams, den kultigen Stoff zu einer Roman-Reihe weiterzuentwickeln. In den 80ern realisierte die BBC eine Serien-Adaption, 2005 war ein Spin-off mit unter anderem Martin Freeman (in der Rolle des Arthur), Zooey Deschanel, Bill Nighy und John Malkovich in den Kinos zu sehen.