"Panierquote": Satireportal Tagespresse gewinnt vor OLG gegen FPÖ

© APA/AFP/ALEX HALADA

Im Vorjahr verschickte das Satireportal "Tagespresse" Briefe an Wirte in NÖ, in denen die Wirtshausprämie aufs Korn genommen wurde. Die FPÖ klagte - und verlor.