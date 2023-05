Warum die FPÖ jetzt 47.500 Euro von der "Tagespresse" will

In der Klage heißt es, dass das Unterlassungsbegehren mit 40.000 Euro bewertet werde, der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung mit 7.500 Euro. Die Freiheitlichen hatten am 11. April mitgeteilt, dass die geplante Wirtshausprämie verunglimpft werde. Gleichzeitig warnten sie vor den Fake-Briefen. Am folgenden Tag outete sich das Satireportal als Verfasser der Schreiben an 500 Lokale.

Tagespresse verwendete ChatGPT

„Die Tagespresse wollte helfen und den Freiheitlichen unter die Arme greifen. Wir packen selbst an, um die FPÖ-Versprechen einzulösen“, wurde mitgeteilt.