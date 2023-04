"Gabalier-Fleischlaberl": Satire-Website bekennt sich zu Aufreger-Briefen

"Mit dem Einzug in die niederösterreichische Landesregierung versprach die FPÖ die Schaffung einer Wirtshausprämie. Passiert ist seither nichts. Wieder mal ist man offenbar zu beschäftigt mit Nichtstun und Einzelfällen. Die Tagespresse wollte helfen und den Freiheitlichen unter die Arme greifen", ist in dem Artikel zu lesen. Und etwas weiter unten: "Wir packen selbst an, um die FPÖ-Versprechen einzulösen. Wir setzen die Wirtshausprämie endlich um."