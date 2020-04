Ostern im Patschenkino: Die Streaming-Highlights bei Netflix & Co

Auf Reisen muss man nicht verzichten – solange diese auf der eigenen Couch stattfinden. James May, Moderator der schrägen Motor-Show „The Grand Tour“, hat sich für eine Mini-Serie auf Tour durch Japan begeben. In sechs Episoden erkundet der sympathische Brite Land, Leute und Fettnäpfchen. „ James May: Our Man in Japan“ ist bei Amazon Prime Video verfügbar.

Wer im Urlaub weniger an Kultur interessiert ist und eher auf Action und Natur steht, dem sei ein Ausflug mit Survival-Guru Bear Grylls ans Herz gelegt. In der interaktiven Serie „You vs. Wild“ ( Netflix) kann man als Zuseher selbst wählen, ob Grylls ein wildes Tier erlegen oder doch lieber die bunten Beeren im Wald probieren soll. Jede Entscheidung hat aber auch Konsequenzen.

Und für alle, die sich ein wenig Erholung am Strand wünschen, gibt es bei Amazon Prime Video das Richtige: neun Staffeln „Baywatch“.