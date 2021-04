ORF: Zwei neue Redaktionschefs auf Landesebene

Stellvertreter rückt in Linz auf

Klaus Obereder folgt als Chefredakteur des ORF Oberösterreich Johannes Jetschgo nach, der in den Ruhestand geht. Obereder (53) begann 1989 als freier Mitarbeiter im ORF-Landesstudio in Linz, seit knapp drei Jahrzehnten fungiert er regelmäßig als Chef vom Dienst in Radio und Fernsehen sowie als Sendungsplaner. Der derzeit noch stellvertretende Chefredakteur ist dem Fernsehpublikum als Moderator der Sendung „OÖ heute“ bekannt.