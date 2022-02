ORF: Weißmann erlässt eine "Lex Licht ins Dunkel"

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der im Jänner das Ruder von Alexander Wrabetz übernommen hat, verhängt nun eine strenge Regelung, um solche Pannen künftig zu vermeiden. In einer internen Mitteilung, die dem KURIER vorliegt, schreibt Weißmann von einem "besonderen Sorgfaltsmaßstab bei der Übertragung von Veranstaltungen in Pandemiezeiten". Alle Produktionsbereiche werden "angewiesen, sich während aufrechter Pandemie bei TV-Produktionen im Sinne möglicher negativer Auswirkungen in der öffentlichen Wahrnehmung zu enthalten, ist entsprechend zu dokumentieren und dem Produktionsprotokoll beizulegen."