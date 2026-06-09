"Stimmungsbild im ORF": Redakteure plädieren für Lisa Totzauer

Die schon von den ORF-Korrespondentinnen und Korrespondenten unterstützte TV-Magazin-Chefin Lisa Totzauer machte nun auch bei der großen Abstimmung, bei der 593 Stimmen abgegeben wurden, das Rennen. Sie kam mit 304 Stimmen auf 51,3 Prozent.

Ein Stimmungsbild wollten sie sich machen: Die ORF-Redakteure haben von Freitag bis Dienstagmittag im Intranet über ihre Favoriten bei der kommenden Generaldirektorenwahl abgestimmt. Der Ausgang ist in Teilen sogar überraschend.

Keine Scheu vor Privat-TV im ORF

Der Favorit auf die ORF-Generaldirektion, der scheidende APA-Geschäftsführer Clemens Pig, konnte 104 Stimmen oder 18 Prozent auf sich vereinigen. Die Top-3 vervollständigt erstaunlicherweise Mr. Privatfernsehen, Ex-ProSiebenSat.1-Vorstand Markus Breitenecker. Er kam auf 13 Prozent oder 77 Stimmen.

"Es geht nicht darum, dass sich die ORF-Journalistinnen und -Journalisten die Chefs aussuchen wollen. Es geht um ein Stimmungsbild, wen wir für die Zukunft des ORF am besten halten. Wir haben kein Recht dazu, aber eine Meinung", hatte zuvor der Vorsitzende des Redaktionsausschusses, Dieter Bornemann, erklärt.

Obwohl zuvor vielen unbekannt gewesen, konnte sich US-Manager Johannes Larcher bei der Redaktionsabstimmung Platz4 mit knapp zehn Prozent (57 Stimmen) sichern. Ex-ORF- und ServusTV-Mitarbeiter Robert Altenburger und ORFIII-Co-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz kamen auf 2,7 (16 Stimmen) bzw. 1,9 Prozent (11). Die am Dienstag neu fürs Generalshearing Nominierten ORF-Journalistin Sonja Sagmeister und Ex-ORF-Managerin Petra Höfer erreichten nur eine einstellige Stimmenzahl.

Die Beteiligung lag bei knapp 40 Prozent.