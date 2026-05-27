ORF-Chefin Ingrid Thurnher ist angesichts von Sparplänen, die für den ORF gewälzt werden, alarmiert. Kolportiert werde, dass zusätzlich zum gegenwärtig zu stemmenden Sparpaket ein weiteres in Höhe von 80 bis 90 Millionen Euro pro Jahr auf das Medienhaus zukomme. "Das ist in einer Dimension und Kurzfristigkeit, die an den Grundfesten rüttelt", warnte sie am Dienstagabend im ORF-Zentrum bei einer Veranstaltung zur Ehrung der Journalistinnen und Journalisten des Jahres.

Hintergrund ist, dass die ÖVP die Abgeltung des Bundes für den Entfall der Umsatzsteuer und den damit einhergehenden Vorsteuerabzug mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag streichen will. ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti sprach davon, dass der ORF einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten müsse. "Ja, der ORF wird weiter sparen müssen", sagte Thurnher. Der Sparumfang werfe aber die Frage auf, ob es den ORF noch in der gegenwärtigen Größe geben könne. "Das Publikum wird es spüren", warnte die ORF-Generaldirektorin. Tabu müsse der Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags - "unabhängige, qualitätsvolle Information" - sein, so Thurnher, die im Rahmen einer Laudatio auf die Redaktion des ORF, auch klarstellte: "Der ORF ist nicht Spielball der Politik. Der ORF gehört dem Publikum."