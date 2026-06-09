ORF-Chef-Wahl: Sagmeister und Höfer für Hearing am Wahltag nachnominiert

Für die ORF-Generaldirektoren-Kür gibt es zwei Nachnominierungen für das offizielle Hearing vor der Abstimmung am Donnerstag. Die der SPÖ nahestehende Finanzausschuss-Vorsitzende Andrea Schellner hat die ORF-Mitarbeiterin Sonja Sagmeister und Ex-ORF-Managerin Petra Höfer für die Teilnahme vorgeschlagen. Sagmeister hatte zuletzt in Aussendungen mit Klagen kokettiert und u.a. Altvordere aus der Politik für ein Unterstützungskomitee mobilisiert und damit einigen Druck erzeugt. Die diesjährige Bestellung der ORF-Chefs findet unter neuen gesetzlichen Voraussetzungen statt.

Verleumdung oder nicht Der ORF hatte die Journalistin im September des Vorjahres erneut gekündigt. Sie hatte in einem Gerichtsverfahren einen ORF-Kollegen mit einer Falschaussage diskreditiert. Dessen Statement damals: "Ein weiterer Beweis dafür, dass Du es mit der Wahrheit nicht so genau nimmst und Kollegen verleumdest, wenn es Deinen Interessen dient." Gegen den Vorwurf der Verleumdung klagte Sagmeister – und verlor.