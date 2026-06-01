ORF-Wahl: Diese 13 Bewerber sind im Rennen um den Top-Job

77 Bewerbungen für die Position des ORF-Generaldirektors sind eingegangen, 75 davon rechtzeitig. Am Montag wurden diese von Vertretern des Stiftungsrats unter dem Vorsitz von Heinz Lederer und seinem Stellvertreter Gregor Schütze (siehe Artikelbild) gesichtet - und diese haben "nach eingehender Diskussion und mehrheitlichem Beschluss" 13 der Bewerberinnen und Bewerber herausgefiltert, die den Vorgaben der Ausschreibung entsprechen.

Sie erfüllen die "Formalvoraussetzungen und darüberhinaus grundsätzlich die fachlichen Kriterien", hieß es in einer Aussendung. Ob eine Bewerberin oder ein Bewerber ins Hearing des Stiftungsrats am 11. Juni 2026 eingeladen wird, hängt davon ab, ob sie oder er von einem Mitglied des Stiftungsrats dafür im Vorfeld der kommenden Plenarsitzung nominiert wird.