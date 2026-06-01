ORF-Wahl: Diese 13 Bewerber sind im Rennen um den Top-Job
77 Bewerbungen für die Position des ORF-Generaldirektors sind eingegangen, 75 davon rechtzeitig. Am Montag wurden diese von Vertretern des Stiftungsrats unter dem Vorsitz von Heinz Lederer und seinem Stellvertreter Gregor Schütze (siehe Artikelbild) gesichtet - und diese haben "nach eingehender Diskussion und mehrheitlichem Beschluss" 13 der Bewerberinnen und Bewerber herausgefiltert, die den Vorgaben der Ausschreibung entsprechen.
Sie erfüllen die "Formalvoraussetzungen und darüberhinaus grundsätzlich die fachlichen Kriterien", hieß es in einer Aussendung. Ob eine Bewerberin oder ein Bewerber ins Hearing des Stiftungsrats am 11. Juni 2026 eingeladen wird, hängt davon ab, ob sie oder er von einem Mitglied des Stiftungsrats dafür im Vorfeld der kommenden Plenarsitzung nominiert wird.
Unter den 13 sind laut KURIER-Infos aus dem Umfeld des Stiftungsrates in alphabetischer Reihenfolge:
- Robert Altenburger (ehemals Chefredakteur von Servus TV)
- Markus Breitenecker (ehemaliger Chef von Puls4)
- Petra Höfer (Ex-ORF-Managerin)
- Johannes Larcher (Ex-Hulu-Mitarbeiter)
- Clemens Pig (APA-CEO)
- Torsten Prenter (Fernsehmanager)
- Ernst Primosch (ehemaliger Kommunikationschef von Henkel)
- Kathrin Ruther (SRF)
- Sonja Sagmeister (ehemalige ORF-Mitarbeiterin)
- Eva Schütz (Exxpress-Herausgeberin)
- Andrew Solomon (ehemaliger "Universum"-Chef)
- Lisa Totzauer (TV-Magazinchefin ORF)
- Kathrin Zierhut-Kunz (ORF-III-Geschäftsführer)
Die derzeitige Chefin Ingrid Thurnher hat sich nicht beworben. Auch der durchaus zum Favoritenkreis gezählte kronehit-Chef Philipp König hat auf die Teilnahme am Rennen um den ORF-Chef verzichtet.
Das offizielle Hearing in Anwesenheit von ORF-Stiftungs- und -Publikumsräten findet am 8. Juni, am Abend, statt. Es soll auf ORFIII und ORF ON zu sehen sein.
Bewerber und Bewerberinnen werden übrigens nur dann zur Bestellung zugelassen, wenn sie von einem Mitglied des Stiftungsrats zum Hearing, das dann noch am Tag der Bestellungssitzung stattfindet, nominiert und zur Bestellung vorgeschlagen werden.
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