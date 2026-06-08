ORF-Manager Pius Strobl freigestellt: "Zahlreiche Hinweise" bei Compliance-Stelle

Der nächste Top-Manager des ORF ist freigestellt: Pius Strobl, der mächtige und bestverdienende Mann am Küniglberg, ist laut einem Bericht des profil aus Compliance-Gründen freigestellt.

Der ORF bestätigte dies gegenüber dem KURIER: „Bei der ORF-Compliance-Stelle sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Hinweise bzw. Meldungen im Hinblick auf ein mögliches Fehlverhalten von Pius Strobl eingegangen. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat Pius Strobl daher mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt", hieß es. "Diese Maßnahme erfolgte, um eine unvoreingenommene und unbeeinflusste Durchführung der Untersuchung durch die ORF-Compliance-Stelle sicherzustellen, und stellt keine Vorverurteilung dar.“

Strobl liegt wegen einer Pensionsregelung mit dem ORF im Clinch, sein Name taucht auch immer wieder in der Affäre um Roland Weißmann auf. Laut profil seien die Gründe für seine Freistellung am Montag durch ORF-Chefin Ingrid Thurnher aber andere. Diese sollen im Finanzausschuss des Stiftungsrats (ab 14 Uhr) diskutiert werden.