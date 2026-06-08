Ingrid Thurnher lässt Armin Wolfs Social-Media-Posting prüfen

In einem Posting auf Bluesky hat ZIB2-Anchor Armin Wolf die als Kandidatin für die ORF-Generaldirektionswahl nominierte Eva Schütz ("Exxpress") „die Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake News-Schleuder“ genannt. Dass Gregor Schütze als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates sie für den Posten der ORF-Generaldirektorin als geeignet erachtet, mache ihn „ratlos“, so Wolf. Das Posting war die Antwort auf einen Beitrag des Medienrechtlers Hans-Peter Lehofer, der die Rechtmäßigkeit der Nominierung von Schütz anzweifelt.