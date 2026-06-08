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Kultur

Ingrid Thurnher lässt Armin Wolfs Social-Media-Posting prüfen

Nach der Beschwerde wegen eines Postings über ORF-Wahl-Kandidatin Eva Schütz wurde Prüfung nach Ethikkodex veranlasst.
08.06.2026, 11:09

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Peter Filzmaier und Armin Wolf

In einem Posting auf Bluesky hat ZIB2-Anchor Armin Wolf die als Kandidatin für die ORF-Generaldirektionswahl nominierte Eva Schütz ("Exxpress") „die Herausgeberin einer rechten, rassistischen Fake News-Schleuder“ genannt. Dass Gregor Schütze als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates sie für den Posten der ORF-Generaldirektorin als geeignet erachtet, mache ihn „ratlos“, so Wolf. Das Posting war die Antwort auf einen Beitrag des Medienrechtlers Hans-Peter Lehofer, der die Rechtmäßigkeit der Nominierung von Schütz anzweifelt. 

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Westenthaler wandte sich an Thurnher

Der Social-Media-Beitrag hat nun Folgen. Nicht nur FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker empörte sich über Wolfs Meinungsäußerung. ORF-Stiftungsrat Hans Peter Westenthaler wandte sich an die amtierende Generaldirektorin Ingrid Thurnher, diese hat eine Prüfung veranlasst, ob mit dem Posting der Ethikkodex für ORF-Mitarbeiter verletzt worden ist. Armin Wolf selbst zeigt sich "erstaunt" über die Aufregung. 

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