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ORF-Wahl live: Wer gewinnt die heikle Wahl zum ORF-General?

Heute gibt es eine Entscheidung: Siegt Favorit Clemens Pig? Wie stimmen die Partei-Freundeskreise ab? Der KURIER begleitet Sie live durch den Tag.
Nina Oberbucher, Christoph Silber und Georg Leyrer
11.06.2026, 09:30

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Das ORF-Zentrum am Küniglberg.

Die Nervosität ist groß - und zurecht: Heute wählt der Stiftungsrat den ORF-Generaldirektor bzw. die ORF-Generaldirektorin ab 2027. Und das unter verschärften Bedingungen: Ein neues Medienrecht verlangt eine transparente Abstimmung ohne politische Absprachen. 

Immerhin geht es um die Leitung eines Milliardenkonzerns. Wie der ORF funktioniert, lesen Sie hier:

Anatomie des ORF: Wie funktioniert unser Rundfunk eigentlich?

Der KURIER begleitet Sie live durch den Tag - der durchaus lang werden könnte: Kommt es zu einem zweiten Wahlgang, ist mit einem Ergebnis erst in den Abendstunden zu rechnen.

Das sind die Menschen, um die es heute gehen wird:

Clemens Pig, APA

Der Favorit: Clemens Pig

Clemens Pig steht im Zentrum der Aufmerksamkeit: Der bisherige  CEO der Austria Presse Agentur gilt als Favorit.  

ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung

Quereinsteiger mit Chancen

Johannes Larcher hat bei großen Unternehmen wie dem Streamingdienst Hulu gearbeitet. Er bringt demnach viel Erfahrung  im entscheidenden Bereich der Digitalisierung mit und hat durchaus Chancen.

ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung

Mr. Privat-TV will ORF-Chef werden

Markus Breitenecker hat internationale Erfahrung im Vorstand bei Pro Sieben gesammelt und in Österreich den Privatsender Puls 4 samt Streamingplattform Joyn aufgebaut. Er galt lange als  Mitfavorit.

ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung

Die Favoritin der ORF-Redaktion

Lisa Totzauer ist derzeit  TV-Magazin-Chefin im ORF. Sie hat sich bereits 2021 beworben und wurde in einer internen, nicht bindenden Abstimmung der ORF-Redaktion als Wunschkandidatin gekürt.

ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung

ORF-III-Geschäftsführerin

Kathrin Zierhut-Kunz ist Geschäftsführerin von ORF III. Ihr Sender steht in  mehrfacher Hinsicht im Zentrum der Aufmerksamkeit: Sie wehrt sich gegen eine viel thematisierte Eingliederung  in den ORF.

Noch mehr Menschen sind aber zum Hearing zugelassen. Hier die komplette Liste:

  • Robert Altenburger (Ex-Chefredakteur Servus TV)
  • Markus Breitenecker (vormals COO ProSiebenSat.1)
  • Petra Höfer (frühere ORF-Managerin)
  • Johannes Larcher (Ex-Hulu-Manager)
  • Clemens Pig (scheidender APA-CEO)
  • Sonja Sagmeister (ORF-Redakteurin)
  • Eva Schütz (Herausgeberin Exxpress)
  • Lisa Totzauer (ORF-TV-Magazinchefin)
  • Kathrin Zierhut-Kunz (Co-Geschäfsführerin ORF III)

Diese stellen sich vor, dann werden sie befragt, dann wird abgestimmt. Eine einfache Mehrheit reicht. Wie der heutige Tag genau ablaufen wird, das lesen Sie hier:

ORF-Wahl: Nervenkrieg hinter den Kulissen, Tauziehen um Favoriten

Es wird ein Tag, an dem es durchaus auch ruppig werden kann. Der KURIER begleitet Sie live durch die kommenden Stunden. Eines nur scheint fix: Einer wird gewinnen.

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