ORF-Wahl live: Wer gewinnt die heikle Wahl zum ORF-General?

Um 10 Uhr startet die entscheidende Sitzung des 35-köpfigen Stiftungsratsüber die Bestellung der neuen ORF-Geschäftsführung hinter verschlossenen Türen.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden Heinz Lederer beginnt das Hearing mit den neun nominierten Bewerberinnen und Bewerbern. Die Reihenfolge wird davor ausgelost. An Zeit dafür werden etwa 4 - 5 Stunden veranschlagt.

Die Stiftungsräte müssen in der Folge noch ein qualitatives Statement zu ihrer (wahrscheinlichen) Entscheidung in der Wahlzelle abgeben, was ein Tribut an das neue Europäische Medienfreiheitsgesetz ist. Hier ist mit 1,5 Stunden zu rechnen.

Danach folgt die Abstimmung sowie die Verlesung. Mit dem Ergebnis der ersten Abstimmungsrunde ist also am späten Nachmittag zu rechnen. Spekuliert wird immer noch über einen zweiten Wahlgang, falls niemand die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht.

Auf Vorschlag des neuen ORF-Chefs oder der Chefin legt der Stiftungsrat danach die Zahl der Direktorinnen und Direktoren (maximal vier) und ihre Geschäftsverteilung (Aufgaben) und stimmt dann noch über die Ausschreibung der Direktorinnen und Landesdirektoren ab.



Nach dieser ersten Sitzung folgt noch eine zweite Sitzung mit dem normalen Programm des Stiftungsrats, z. B. Jahresabschluss 2025.