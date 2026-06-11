ORF-Wahl live: Wer gewinnt die heikle Wahl zum ORF-General?
Die Nervosität ist groß - und zurecht: Heute wählt der Stiftungsrat den ORF-Generaldirektor bzw. die ORF-Generaldirektorin ab 2027. Und das unter verschärften Bedingungen: Ein neues Medienrecht verlangt eine transparente Abstimmung ohne politische Absprachen.
Immerhin geht es um die Leitung eines Milliardenkonzerns. Wie der ORF funktioniert, lesen Sie hier:
Der KURIER begleitet Sie live durch den Tag - der durchaus lang werden könnte: Kommt es zu einem zweiten Wahlgang, ist mit einem Ergebnis erst in den Abendstunden zu rechnen.
Das sind die Menschen, um die es heute gehen wird:
Der Favorit: Clemens Pig
Clemens Pig steht im Zentrum der Aufmerksamkeit: Der bisherige CEO der Austria Presse Agentur gilt als Favorit.
Quereinsteiger mit Chancen
Johannes Larcher hat bei großen Unternehmen wie dem Streamingdienst Hulu gearbeitet. Er bringt demnach viel Erfahrung im entscheidenden Bereich der Digitalisierung mit und hat durchaus Chancen.
Mr. Privat-TV will ORF-Chef werden
Markus Breitenecker hat internationale Erfahrung im Vorstand bei Pro Sieben gesammelt und in Österreich den Privatsender Puls 4 samt Streamingplattform Joyn aufgebaut. Er galt lange als Mitfavorit.
Die Favoritin der ORF-Redaktion
Lisa Totzauer ist derzeit TV-Magazin-Chefin im ORF. Sie hat sich bereits 2021 beworben und wurde in einer internen, nicht bindenden Abstimmung der ORF-Redaktion als Wunschkandidatin gekürt.
ORF-III-Geschäftsführerin
Kathrin Zierhut-Kunz ist Geschäftsführerin von ORF III. Ihr Sender steht in mehrfacher Hinsicht im Zentrum der Aufmerksamkeit: Sie wehrt sich gegen eine viel thematisierte Eingliederung in den ORF.
Noch mehr Menschen sind aber zum Hearing zugelassen. Hier die komplette Liste:
- Robert Altenburger (Ex-Chefredakteur Servus TV)
- Markus Breitenecker (vormals COO ProSiebenSat.1)
- Petra Höfer (frühere ORF-Managerin)
- Johannes Larcher (Ex-Hulu-Manager)
- Clemens Pig (scheidender APA-CEO)
- Sonja Sagmeister (ORF-Redakteurin)
- Eva Schütz (Herausgeberin Exxpress)
- Lisa Totzauer (ORF-TV-Magazinchefin)
- Kathrin Zierhut-Kunz (Co-Geschäfsführerin ORF III)
Diese stellen sich vor, dann werden sie befragt, dann wird abgestimmt. Eine einfache Mehrheit reicht. Wie der heutige Tag genau ablaufen wird, das lesen Sie hier:
Es wird ein Tag, an dem es durchaus auch ruppig werden kann. Der KURIER begleitet Sie live durch die kommenden Stunden. Eines nur scheint fix: Einer wird gewinnen.
ORF Wahl 2026 Live
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Guten Morgen von der ORF-Chef-Wahl am Wiener Küniglberg
Um 10 Uhr startet die entscheidende Sitzung des 35-köpfigen Stiftungsratsüber die Bestellung der neuen ORF-Geschäftsführung hinter verschlossenen Türen.
Nach dem Bericht des Vorsitzenden Heinz Lederer beginnt das Hearing mit den neun nominierten Bewerberinnen und Bewerbern. Die Reihenfolge wird davor ausgelost. An Zeit dafür werden etwa 4 - 5 Stunden veranschlagt.
Die Stiftungsräte müssen in der Folge noch ein qualitatives Statement zu ihrer (wahrscheinlichen) Entscheidung in der Wahlzelle abgeben, was ein Tribut an das neue Europäische Medienfreiheitsgesetz ist. Hier ist mit 1,5 Stunden zu rechnen.
Danach folgt die Abstimmung sowie die Verlesung. Mit dem Ergebnis der ersten Abstimmungsrunde ist also am späten Nachmittag zu rechnen. Spekuliert wird immer noch über einen zweiten Wahlgang, falls niemand die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht.
Auf Vorschlag des neuen ORF-Chefs oder der Chefin legt der Stiftungsrat danach die Zahl der Direktorinnen und Direktoren (maximal vier) und ihre Geschäftsverteilung (Aufgaben) und stimmt dann noch über die Ausschreibung der Direktorinnen und Landesdirektoren ab.
Nach dieser ersten Sitzung folgt noch eine zweite Sitzung mit dem normalen Programm des Stiftungsrats, z. B. Jahresabschluss 2025.
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Es hat der heutige Tag übrigens durchaus Ähnlichkeiten zum Song Contest
Zuerst gibt es die Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten, dann melden sich die 35 Jurys, dann wird ausgezählt. Aber zumindest gibt es heute keine schlechte Musik, nur andere Misstöne.
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Wenn Sie sich noch rasch einlesen wollen
Wir hätten da etwas vorbereitet:
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Willkommen zum Tauziehen um die ORF-Leitung.
Wir dürfen Sie heute durch den Tag begleiten: Nina Oberbucher und Christoph Silber aus dem ORF-Zentrum, ich aus der Redaktion. Eines scheint gewiss: Es wird lang.
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