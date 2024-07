Europa-League-Quali: ORF1 rückt Rapid auch auswärts ins Bild

Die Testphase ist vorbei, für den österreichischen Klubfußball beginnt der Ernst: Am Donnerstag starten Rapid und die Austria ihr Abenteuer Europa jeweils auswärts. Wie sich der österreichische Rekordmeister in Polen gegen den Cupsieger und Zweitligisten Wisla Krakau schlägt, zeigen ORF1 und ORF On am Donnerstag ab 17.45 Uhr. Das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League kommentieren Michael Bacher und Helge Payer kommentieren, durch die Sendung führt Martin Lang.



Am Donnerstag, dem 1. August, treffen einander die beiden Teams für das Entscheidungsspiel in Hütteldorf wieder, das ebenfalls in ORF 1 und bei ORF ON (20.15 Uhr) zu sehen sein wird. Die Moderation übernimmt dann Christian Diendorfer. Austria in Finnland Das Hinspiel der Austria in der UEFA Europa Conference League Qualifikation gegen den finnischen Klub Ilves Tampere hat sich der nordische Pay-TV-Anbieter Solid Sport gesichert. Das entscheidende Rückspiel am Mittwoch, 31. Juli, wird hingegen wieder vom ORF übertragen (20.15 Uhr)

Uniqa Cup-Auftakt Die Wartezeit zwischen in Hin- und Rückspiele auf europäischer Ebene lassen sich für Fußball-Fans einfach überbrücken: Neben den laufenden Übertragungen des olympischen Fußball-Turniers, meist in ORF Sport+, zeigt ORF1 am Freitag, ab 17.40 Uhr, in einer Konferenz den Start der Bundesligisten LASK, RB Salzburg und GAK im Uniqa ÖFB Cup.

Am Samstag bringt ORF1, um 18.10 Uhr, den Cup-Auftritt des neuen österreichischen Meisters Sturm Graz in Krems. Am Sonntag folgt in ORF1 dann Rapid in Neusiedl (18.30).

Champions League-Qualifikation In der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League muss Österreichs Vizemeister FC Salzburg am 6. August gegen Twente Enschede aus den Niederlanden bestehen. ServusTV zeigt dieses Match ab 20.15 Uhr.