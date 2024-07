Europacup-Auslosung: Salzburg trifft auf Twente Enschede

Der österreichische Vizemeister Red Bull Salzburg trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation auf Twente Enschede . Die Niederländer beendeten die abgelaufene Eredivisie-Saison hinter PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam auf dem dritten Platz.

Mit dem Los der Holländer gehen die Mozartstädtern einem Top-Duell gegen den türkischen Vizemeister Fenerbahce aus dem Weg. Das Hinspiel findet am 6./7. August in Salzburg statt, das Rückspiel eine Woche später am 13. August.