ORF-Stiftungsrat Lederer zu Gesetzesnovelle: "Niemand ist zufrieden"

Keine Änderung bringt die Gesetzesnovelle im Bereich der ORF-Gremien, die regelmäßig als zu politisch dominiert kritisiert werden. Lederer meint, die Qualität des Stiftungsrats sei an sich gut. "Nur weil Vertraute in einem Unternehmen sitzen, heißt das nicht, dass diese ungeeignet sind." Die Unabhängigen im Stiftungsrat müssten jedoch sichtbarer gemacht werden - etwa in Form eines "Unabhängigen-Freundeskreises". "Dann würde man sehen, dass Unabhängige auch das Zünglein an der Waage ausmachen können", so der SPÖ-Freundeskreisleiter.

Für die ORF-Geschäftsführung hat Lederer Lob parat. Diese habe gute Arbeit geleistet. Der Generaldirektor Roland Weißmann habe bei den Verhandlungen zur ORF-Gesetzesnovelle "nicht nachgelassen". Das müsse man ihm anrechnen.